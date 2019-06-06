الإمارات والسعودية والنرويج ترفع لمجلس الأمن نتائج تحقيق مشترك في اعتداءات السفن

تعتزم الإمارات والسعودية والنرويج اليوم الخميس، تقديم نتائج تحقيق مشترك لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها في الخليج مؤخرا.

ومن المقرّر وفقا لدبلوماسيين، عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.

وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.

ووقع الحادث في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة ناجم عن الخلاف بين إيران الولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأميركية على طهران.

وفي 21 مايو رجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت السفن، معتبرا أن ذلك أمر "ممكن جدا".

المصدر: "فرانس برس"