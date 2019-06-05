الجيش الإيراني: أمريكا ستندم إذا هاجمتنا ولن نسمح بالاقتراب من حدودنا البحرية

توعد الجيش الإيراني بالرد على أي هجوم أو حماقة من قبل "العدو" بقوة ستجعله يندم، متعهدا بألا يسمح لأحد بالاقتراب من حدود إيران البحرية.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في طهران بمناسبة حلول عيد الفطر في إيران: "قواتنا المسلحة جاهزة للرد بقوة على أي حماقة يرتكبها العدو تجاه إيران".

وأضاف موسوي: "قواتنا على الاستعداد للرد على أي هجوم مباغت وسنجعل العدو يندم حال مهاجمته لنا. لا نتمنى الحرب لكن إذا وقعت سنجعل العدو يندم عليها".

من جانبه، قال نائب قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأميرال حبيب الله سياري، خلال الفعالية ذاتها: "لن نسمح لأي قوة بالاقتراب من حدودنا البحرية".

واعتبر سياري أن "وجود القوات الأمريكية في المنطقة يؤجج التوتر فيها"، مضيفا: "الأمريكيون لم يقتربوا من حدودنا البحرية منذ 40 عاما ولن نسمح لهم بذلك... سنجعل أمريكا تندم إذا اقتربت من حدودنا البحرية".

وتابع نائب قائد الجيش الإيراني، متطرقا إلى احتمال خوض مفاوضات مع الولايات المتحدة: "عروض الأمريكيين بالتفاوض لن تخدعنا ولسنا بحاجة إلى الحوار مع واشنطن".

المصدر: وكالات إيرانية