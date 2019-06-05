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يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية

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يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية
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أعلنت شركة يوتيوب اليوم الأربعاء أنها ستقوم بحجب كافة الإعلانات التابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى إزالة آلاف مقاطع الفيديو.

وأعلنت الشركة أنها قامت بتحديث سياساتها لحظر مقاطع الفيديو الرسمية التي تروج للإيديولوجيات المتطرفة مثل تفوق العرق الأبيض أوالتفوق الطبقي.

يتبع..

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