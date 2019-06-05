ترامب المشكك في الاحتباس الحراري يؤكد مناقشته الظاهرة مع الأمير تشارلز

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراءه لـ "حديث هام" مع ولي عهد المملكة البريطانية المتحدة، الأمير تشارلز، حول ظاهرة الاحتباس الحراري، رغم اختلاف وجهتي نظرهما حول الموضوع.

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وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء إنه أجرى مع الأمير تشارلز "محادثة مهمة حول ما تسمونه بالاحتباس الحراري"، واستمر الحديث لساعة ونصف، بعد أن كان يفترض به أن يكون لمدة لـ "15 دقيقة" فقط.

وأضاف ترامب أنه "أصغى بتمعن" لأمير ويلز، وتأثر بحجم الشغف الذي يوليه للموضوع.

وختم الرئيس الأمريكي المقابلة بالقول أنه طمأن الأمير تشارلز بكون "الولايات المتحدة بها أحد أنظف المناخات على الإطلاق، بل إن التقارير تشير إلى تحسن مستمر في المناخ".

ويعرف ولي عهد المملكة البريطانية بمواقفه المؤيدة لضرورة مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، في حين قرر الرئيس الأمريكي المشكك في الظاهرة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الذي يلزم البلدان الموقعة عليه بالتقليل من انبعاثات الكربون الناجمة عن النشاطات الصناعية.

ويؤكد معظم العلماء حقيقة تغير المناخ بعد تسجيل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة على سطح كوكب الأرض في القرون الأخيرة بسبب عدد من العوامل يرتبط الكثير منها بالنشاط البشري، فيما يشكك الجمهوريون والرئيس الأمريكي في هذه الظاهرة.

المصدر: أ ف ب + لوفيغارو