مسؤول أمريكي يعول على دعم روسيا بشأن إيران خلال اجتماع "مهم" في إسرائيل

رجح مسؤول أمريكي أن تكون روسيا "أكثر استعدادا للتعامل مع المخاوف الأمريكية والإسرائيلية بشأن نفوذ إيران بما في ذلك في سوريا" خلال اجتماع مستشاري الأمن القومي بالقدس قريبا.

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وقال المسؤول الذي لم يفصح عن اسمه، الثلاثاء، "نأمل أن نوضح نقطة مع الإسرائيليين، وهي أننا لا نرى أي دور إيجابي للإيرانيين، وهذا يتجاوز سوريا ولبنان والعراق واليمن إلى الأماكن الأخرى التي ينشطون فيها ... إذا أدرك الروس هذه الحقيقة، فأعتقد أننا سنكون سعداء للغاية بهذه النتيجة".

وأضاف المسؤول، "حقيقة أن الروس يرون قيمة في هذه المحادثات، وأنهم على استعداد للقيام بذلك علنا​​، أعتقد أن هذا بحد ذاته مهم للغاية ... ولذا فإننا نأمل أن يأتوا إلى الاجتماع ببعض المقترحات الجديدة التي ستتيح لنا إحراز تقدم".

وعندما سئل عما جعل إدارة دونالد ترامب متفائلة بشأن الاحتمالات الآن، قال المسؤول إن مشاركة روسيا في اجتماع من هذا النوع في إسرائيل "خصم إيران اللدود" أمر مهم.

ووصف المسؤول الاجتماع بأنه "فرصة دبلوماسية غير مسبوقة للتحاور بشأن سوريا"، منوها بأن الهدف من المحادثات سيكون "رؤية كيف يمكننا العمل معا للتخلص من مصدر الاضطرابات الأساسي في الشرق الأوسط، وهو جمهورية إيران الإسلامية".

ووفقا لإدارة الرئيس دونالد ترامب، فمن المتوقع أن يشارك مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وأمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، في الاجتماع.

لكنها لم تذكر تفاصيل عن الاجتماع، الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

المصدر: رويترز