روحاني لأمير قطر: طهران تريد تعزيز أمن المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، أن لا رغبة لدى طهران في "المواجهة مع أي من الدول أو القوى الكبرى"، فيما دعا أمير قطر للحوار سبيلا لخفض التوترات.

وقال روحاني، اليوم الأربعاء، "إن طهران تريد تعزيز الأمن في المنطقة، ولا رغبة لديها في حدوث مواجهة مع أي من الدول والقوى الكبرى، لكن إذا قام الطرف الآخر بإجراء متهور، فإنه بلا شك سيواجه ردا حازما يجعله يندم على فعلته".

وأضاف روحاني أن "قضايا ومشاكل المنطقة لا يمكن حلها عسكريا"، مشددا على أن التهديدات والضغوط والحصار والحظر الاقتصادي، هي أساليب خاطئة في العلاقات بين الدول".

وهنأ روحاني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعيد الفطر، ورحب بمواقف قطر في "قمتي مكة"، معتبرا أن مواقف الدوحة، مستمدة من سياسة حسن الجوار، وتأتي في سياق تقليل حدة التوتر.

وأعرب روحاني عن اعتقاده بأن "ما نراه من جانب السعودية والإمارات مع اليمن وقطر، وعلاقاتهما الخاطئة مع إيران، سيلحق الضرر بالمنطقة بأسرها".

بدوره، وصف أمير قطر مواقف طهران والدوحة، بأنها "متقاربة جدا تجاه عدد من القضايا الإقليمية"، مؤكدا أن "الاتصالات المستمرة بين البلدين بناءة للغاية".

وأكد أمير قطر، أن الحوار هو السبيل الوحيد لخفض التوترات، معربا عن دعمه لمبادرة أمير الكويت للحد من التوتر في المنطقة.

وأكد الشيخ تميم أن "الدوحة لن تنسى مواقف إيران مطلقا في شأن حصار قطر"، مشددا على "أن قطر تطمح إلى تنمية علاقاتها مع إيران على جميع الأصعدة".

المصدر: فارس