ترامب يدافع عن قراره منع المتحولين جنسيا من الانضمام للجيش

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قراره حرمان الأشخاص المتحولين جنسيا من الانضمام للجيش جاء بسبب "كميات الدواء الضخمة" التي يتناولونها بعد عمليات التحول، وتكلفة هذه العمليات.

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وأكد ترامب في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه لا خيار أمام المتحولين جنسيا سوى أخذ كميات كبيرة من الأدوية بعد العمليات التي يخضعون لها، وهو "ما يتعارض مع أحكام وقوانين" الجيش.

وشدد ترامب على التكلفة الباهظة لعمليات تغيير الجنس بالقول إن "هؤلاء الناس ينضمون للجيش ويطلبون إجراء العملية الجراحية التي تكلف بين 200 ألف إلى 250 ألف دولار"، مضيفا أن هذه العمليات تتبعها "فترة نقاهة طويلة (...) لهذا لا يمكننا قبول ذلك".

وتنص قوانين جديدة في أمريكا بدأ سريانها خلال شهر أبريل المنصرم على أن الأشخاص الذين يحتاجون علاجا هرمونيا أو عمليات جراحية لتغيير الجنس لا يمكنهم الانضمام للجيش الأمريكي، وتشمل هذه القوانين أيضا الأشخاص الذين خضعوا لعلاج طبي سابقا بغية تغيير جنسهم.

وتؤكد إحصائيات البنتاغون وجود 9000 شخص يعرفون أنفسهم على أنهم "متحولون جنسيا" في الجيش الأمريكي.

المصدر: أ ف ب + لوفيغارو