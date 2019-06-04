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واشنطن: "داعش" قد يعود إلى الساحة عبر "خلاياه النائمة" في سوريا والعراق

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واشنطن:
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المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن السوري، جيمس جيفري
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حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن السوري، جيمس جيفري، من خطورة عودة تنظيم "داعش" إلى الوجود، مشيرا إلى بقاء أعداد كبيرة من مسلحيه داخل "خلايا نائمة" في سوريا والعراق.

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وقال جيفري في كلمة ألقاها في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الثلاثاء: "هناك مؤشرات على احتمال عودة داعش، علما أن ثمة ما نسميه خلايا نائمة وربما هناك عشرات الآلاف منهم (الإرهابيين) في العراق وسوريا".

وأكد الدبلوماسي حرص الولايات المتحدة على العمل سوية مع حلفائها في المنطقة لمنع عودة "داعش" إلى الحياة.

المصدر: تاس

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