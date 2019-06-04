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مشروع قرار في البرلمان الأوكراني بشأن مصادرة ممتلكات سكان دونباس

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مشروع قرار في البرلمان الأوكراني بشأن مصادرة ممتلكات سكان دونباس
AFP ALEKSEY FILIPPOV
(صورة أرشيفية)
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سجل النائب الأوكراني أوليغ موسي، في البرلمان مشروع قانون ينص على مصادرة ممتلكات سكان منطقة دونباس، ممن حصلوا على الجنسية الروسية.

وجاء في نص وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، أن "مشروع القانون بشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية لأوكرانيا، يتعلق بالمصادرة المدنية لممتلكات الأشخاص من مواطني أوكرانيا، الذين حصلوا طوعا على الجنسية الروسية ويعيشون في مناطق معينة من دونيتسك ولوغانسك".

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وأشير في الوثيقة إلى أن مجلس النواب الأوكراني استلم المشروع في 4 يونيو وسلم "للمراجعة الإدارية".

وقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 أبريل، مرسوما بشأن الإجراء المبسطة للحصول على الجنسية الروسية من قبل سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

المصدر: وكالات

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