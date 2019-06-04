خامنئي: لا نسعى لتصدير الثورة الإسلامية والولايات المتحدة تستنزف السعودية

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إيران لا تسعى لتصدير الثورة الإسلامية إلى الدول الأخرى، معتبرة أن الولايات المتحدة تستنزف السعودية.

وقال خامنئي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 30 لرحيل قائد الثورة في إيران، علي الخميني: "إننا لا نريد تصدير الثورة، وفكر المقاومة تجاوز الحدود الإيرانية، والشعوب الأخرى قبلت به".

واعتبر خامنئي أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة في سياساتها في كل من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، مشددا على أن ذلك ناتج عن مقاومة شعوب المنطقة.

وتابع خامنئي: "أمريكا تسعى إلى فرض الاستسلام والتراجع على إيران، وهذا ما نرفضه. أهم أسباب عداء أمريكا لإيران يكمن في أننا اخترنا طريق المقاومة كرد فعل طبيعي على سياسة الغطرسة الأمريكية، ونجحنا في ذلك".

واعتبر أن "جبهة المقاومة اليوم أكثر انسجاما منذ 40 عاما"، بينما "تقع جبهة الاستكبار العالمي في طور الانهيار"، لافتا إلى أن "القوة الأمريكية تتراجع ونفوذها يتضاءل".

وشدد خامنئي على أن "إيران ستنتصر رغم ما تقدمه من تضحيات" قائلا إن "المؤامرات الأمريكية ضد جبهة المقاومة في المنطقة ستعود عليها".

كما صرح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بأن الولايات المتحدة "تستنزف السعودية بالأموال والدولار والمطالب لأنها لا تقاوم"، ولفت إلى أن "سياسات أمريكا الاستكبارية وبعض أذنابها، خاصة من الحكام العرب في المنطقة، تهدف إلى نسيان القضية الفلسطينية".

واعترف خامنئي بأن "إيران تعاني من مشاكل اقتصادية"، مضيفا أن مسؤولي بلاده يسعون إلى حلها، لكنه شدد على أنه "لا يوجد في إيران طريق مسدود لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

وشن خامنئي هجوما على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معتبرا أن "اختياره رئيسا لأمريكا دليل على بدء انهيارها سياسيا"، وأضاف أن "سيد البيت الأبيض يفتقر إلى التوازن السياسي والنفسي".

المصدر: وكالات