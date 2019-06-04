توعد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، بأن تمرع بلاده أنف كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وآل سعود و"الصهاينة" بالتراب في الحرب الاقتصادية.

وقال قرباني، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "علينا ألا نخشى الاستكبار. والشعب الإيراني وجبهة المقاومة اليوم في ذروة الاقتدار".

واعتبر قرباني أن "جبهة المقاومة والحرس الثوري والشعب الإيراني هم اليوم ملائكة الإنقاذ للمظلومين في العالم".

وأشار إلى أن "العدو" يشن "حربا اقتصادية" ضد بلاده، وأضاف في هذا السياق: "الشعب الإيراني اليوم يجب أن يفرض هزيمة نكراء على الأعداء في الحرب الاقتصادية ومن المؤكد أننا سنمرغ أنف الاستكبار وترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب في هذا المجال".

وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إن "الاستكبار العالمي يسعى اليوم للقضاء على الإسلام والثورة الإسلامية".

وتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج، بسبب ما تقول واشنطن إنه "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

وأكدت السعودية مرارا دعمها لنهج الولايات المتحدة تجاه إيران، بما في ذلك في ما يخص استهداف قطاعها النفط، وترى أن إيران "أكبر داعم للإرهاب" في المنطقة.

المصدر: إرنا + فارس + وكالات