تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وحدات جيشه المتمركزة على حدود العراق، معلنا أن العمليات الأمنية والغارات الجوية على شمال العراق، أسفرت عن "تحييد 64 إرهابيا منذ 27 مايو الماضي".

إقرأ المزيد

وقال أكار، الذي جال أمس الاثنين، على الوحدات العسكرية التركية برفقة رئيس هيئة الأركان، يشار غولر، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، إن مكافحة الإرهاب مستمرة داخل تركيا، إضافة إلى عملية "المخلب" المتواصلة خارج الحدود، في شمال العراق.

وأضاف: "خلال الأيام السبعة الأخيرة تم تحييد 25 إرهابيا في العمليات ضد أهداف في شمال العراق. بالإضافة إلى 11 آخرين داخل تركيا".

وتابع: "وبذلك بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ 27 مايو 64".

وكانت أنقرة، أطلقت في 27 مايو الماضي، "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

المصدر: "الأناضول"