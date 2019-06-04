ترامب في موقف محرج أمام الملكة إليزابيث وموظف في القصر ينقذ الموقف!

كتب موقع "ITV" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتمكن من التعرف على الهدية التي قدمها لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، العام الماضي.

وتحدث الموقع أن الملكة إليزابيث الثانية سألت ترامب أثناء زيارته إلى قصر بانكغهام، أمس الاثنين، عندما كانا يمران بتمثال الحصان الذي قدمه الرئيس الأمريكي لملكة بريطانيا أثناء زيارته الماضية، سألته فيما إذا يعرف هذا التمثال أم لا. لكن الرئيس ترامب أجاب سلبيا، إذ لم يفهم أن الحديث يدور عن هديته السابقة.

وذكر مدير مجموعة الهدايا الملكية، تيم نوكس، أن ترامب أهدى هذا التمثال للملكة أثناء حفل الشاي الذي جرى في قصر وندسور في يوليو العام الماضي.

وحاول نوكس تصحيح الوضح الحرج قائلا إن "الخيول متشابهة جدا مع بعضها البعض". كما أشار إلى أن السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، تعرفت على هذه الهدية، الأمر الذي يعد "ظرفا لطيفا"، على حد قوله.

ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا بزيارة دولة رسمية إلى بريطانيا.

المصدر: نوفوستي