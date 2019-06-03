فيديو "مزحة" عن احتلال أوكرانيا" يؤدي لاجتماع عاجل في كييف!

أثارمقطع فيديو نشر على "يوتيوب" يحاكي سيناريو حرب بين رومانيا ومولدوفا من جهة وأوكرانيا من جهة أخرى حفيظة المدعي العسكري الأوكراني ليعتذر المصور لاحقا ويؤكد أن الأمر ليس سوى مزحة.

ووجه مصور الفيديو رسالة للمدعي العسكري الأوكراني، أكد فيها "حبه لأوكرانيا" وأن الفيديو كان مزحة، قائلا: "أوكرانيا هي بلدي المفضل".

وطلب المدعي العام العسكري أناتولي ماتيوس عقد جلسة بمشاركة ممثلي قوات الأمن والاستخبارات والخارجية الأوكرانية، للتحقيق في مصدر الفيديو ومحاسبة مصوره.

يذكر أن ناشطا في الإنترنت تحت الاسم المستعار "30192" والذي يصف نفسه بأنه هاو، نشر مقطع فيديو عبر اليوتيوب، توقع فيه أنه في عام 2022، قد تحتل كل من رومانيا ومولدوفا جزءا من منطقتي تشيرنيفتسي وأوديسا في أوكرانيا، وقال إن "هذا وصف لما أسماه بالتاريخ البديل".

المصدر: نوفوستي