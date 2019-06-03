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قتلى وجرحى جراء انفجار قوي يستهدف حافلة تقل موظفين حكوميين في كابل

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قتلى وجرحى جراء انفجار قوي يستهدف حافلة تقل موظفين حكوميين في كابل
Reuters OMAR SOBHANI
كابل، أفغانستان
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، بمقتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرين جراء انفجار قوي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من الجامعة الأمريكية في كابل.

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وأعلنت قناة "تولو نيوز" الأفغانية في وقت سابق من هذا اليوم بوقوع انفجار قوي، اليوم الاثنين، بالقرب من الجامعة الأمريكية في العاصمة كابل.

ونقلت القناة عن مصادر محلية أن الانفجار دوى في الساعة 13:30 اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) في طريق دار الأمان في العاصمة الأفغانية واستهدف حافلة كانت تقل موظفي لجنة الإصلاح الإداري والخدمة المدنية المستقلة.

من جهتها نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مراسلها: "سماع دوي انفجار بالقرب من وزارة الطاقة والمياه في حي دار الأمان بكابل"، وأضاف أن النيران اشتعلت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مقر الوزارة.

المصدر: تولو نيوز + سبوتنيك

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