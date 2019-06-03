ظهر مسؤول كوري شمالي بارز مجددا إلى جانب زعيم البلاد كيم جونغ أون على خلفية تقارير، تحدثت عن إرساله لمعسكر عمل عقابا على فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية) صورا تظهر كيم يونغ تشول، كبير مساعدي كيم، ومدير جبهة الوحدة في حزب العمال الحاكم، وهو بين المسؤولين المرافقين لزعيم البلاد أثناء حفلة موسيقية نظمتها زوجات بعض ضباط الجيش.

AP Ahn Young-joon

وكانت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية واسعة الانتشار قد أفادت الأسبوع الماضي بأن بيونغ يانغ أعدمت، في أعقاب فشل القمة الثانية بين كيم وترامب والتي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال شهر فبراير، مبعوث كيم الخاص إلى الولايات المتحدة، كيم هيوك تشول، وأربعة مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية، فيما تم إخضاع كيم يونغ تشول، كبير المفاوضين مع سيئول وواشنطن، لعمل قسري و"تعليم إديولوجي" في محافظة نائية.

ورفضت حكومة كوريا الجنوبية التعليق على حملة التطهير المزعومة هذه، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس التقارير الواردة بهذا الخصوص.

المصدر: وكالات