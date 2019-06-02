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رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: على ترامب رفع العقوبات قبل أي مفاوضات

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رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: على ترامب رفع العقوبات قبل أي مفاوضات
إرنا
رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمة الله فلاحت بيشة
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قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمة الله فلاحت بيشة، إن التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن ممكن في حال رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده.

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وفي مقابلة مع وكالة "إسنا" الإيرانية، علق البرلماني على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران بدون شروط مسبقة: "يمكن التوصل إلى اتفاق حقيقي بين إيران وأمريكا، لأن الطرفين جربا الحد الأقصى من التهديد بالقوة وبلغا نهاية التحدي"، لكن على الولايات المتحدة أن تكون جاهزة لرفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

وبحسب بيشة، فقد أصبح التفاوض مع إيران "علامة تجارية بيد ترامب وميزة سياسة له"، لكن الرئيس الأمريكي أخطأ في حساباته تجاه إيران، حيث اعتقد أنه يمكنه جرها إلى طاولة المفاوضات عبر ممارسة الضغوط. وأوضح أن إيران والدول التي تتعاون معها تلاءمت مع الظروف الاقتصادية الجديدة وحولتها "من تهديد إلى فرصة".

وأعرب البرلماني الإيراني عن اعتقاده بأن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يكون ممكنا "إلا إذا عادت الظروف إلى طبيعتها"، وهذا يعني تخلي واشنطن عن سياسة العقوبات. وتابع: "الرئيس الأمريكي وضع أمام إيران شروطا للتفاوض غير أنه اليوم بات يتراجع من خلال عرضه المفاوضات من دون شروط مسبقة، لكن عليه رفع العقوبات قبل أي مفاوضات".

المصدر: RT

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