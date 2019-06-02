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طهران ردا على بومبيو: نرفض اللعب بالألفاظ وعلى واشنطن تغيير نهجها

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طهران ردا على بومبيو: نرفض اللعب بالألفاظ وعلى واشنطن تغيير نهجها
إرنا
الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي
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ردت طهران اليوم الأحد، على تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، استعداد بلاده للتفاوض مع طهران بدون شروط مسبقة، مطالبة واشنطن بتغيير نهجها إزاء إيران.

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وقال الناطق باسم الخارجية، عباس موسوي، إن "اللعب بالألفاظ واستخدام ألفاظ جديدة للتعبير عن أهداف خفية ليس معيارا للأفعال الأمريكية بالنسبة لإيران"، مضيفا أن "تغيير النهج العام والسلوك العملي للولايات المتحدة هو المعيار" بالنسبة لبلاده.

وبحسب موسوي فإن تأكيد بومبيو على مواصلة واشنطن سياسة "الحد الأقصى من الضغوط" على إيران دليل "على استمرار النهج الخاطئ السابق الذي تتبعه أمريكا" تجاه طهران.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن بومبيو أن الولايات المتحدة "مستعدة لخوض مشاورات دون شروط مسبقة" مع القادة الإيرانيين، "عندما يتمكن الإيرانيون من التأكيد على أن بإمكانهم التصرف كدولة طبيعية".

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي تصميم واشنطن على المضي في جهودها الرامية إلى إجبار إيران على تغيير "أنشطتها الخبيثة" بشكل جذري.

المصدر: وكالة مهر الإيرانية + وكالات

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