 
مباشر

سفينة سياحية "مجنونة" تزرع الرعب في البندقية الإيطالية (فيديو)

أخبار العالم

سفينة سياحية
Reuters MS/KLG
السفينة السياحية MSC Opera
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxkx

أثارت سفينة سياحية تعرضت لعطل في محركها رعبا كبيرا بين مرتادي ميناء بمدينة البندقية جنوب إيطاليا، بعد أن استمرت في التقدم والارتطام بكل ما يقابلها.

إقرأ المزيد
شاهد.. خلل في المكابح أوصل حافلة كهربائية إلى الساحة الحمراء
شاهد.. خلل في المكابح أوصل حافلة كهربائية إلى الساحة الحمراء

وارتطمت السفينة الضخمة "أم سي أس أوبرا"، اليوم الأحد، بأحد أرصفة الميناء قبل أن تدهس سفينة سياحية أخرى اعترضت طريقها، وسط صياح وذهول الأشخاص الذين شهدوا الحادثة.

وأكد مسؤولون في الميناء أن الحادثة وقعت بسبب عطل في المحرك، فيما أصيب أربعة أشخاص كانوا على متن السفينة الثانية بجروح خفيفة.

وتعرضت سفينة "أم سي أس أوبرا" لعطل كهربائي في محركها سنة 2011 أثناء رحلة في بحر البلطيق، واضطرت لإنزال 1800 مسافر في مدينة ستوكهولم، عوضا عن الاستمرار نحو وجهتها في مدينة سان بطرسبورغ.

وأحيت هذه الحادثة جدالا قديما في إيطاليا حول الأضرار التي تسببها السفن السياحية الضخمة لموانئ مدينة البندقية المدرجة في تراث اليونيسكو، خاصة في ظل نظامها البيئي الهش.

المصدر: RT  + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"خاشقجي إرهابي بزي صحفي".. ماذا جاء في كتاب "ترامب تحت النار"؟