بومبيو: نسعى لحوار غير مشروط مع إيران لكن عليها التصرف كدولة طبيعية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إطلاق حوار دون شروط مسبقة مع إيران، لكن ذلك يتطلب أن تتصرف الجمهورية الإسلامية "كدولة طبيعية".

وقال بومبيو، اليوم الأحد، أثناء مؤتمر صحفي عقده في مدينة بيلينزونا ضمن إطار جولته الأوروبية مع نظيره السويسري، إغناسيو كاسيس، إن الولايات المتحدة "مستعدة لخوض مشاورات دون شروط مسبقة" مع القادة الإيرانيين، مضيفا: "نحن مستعدون للجلوس حول طاولة الحوار".

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي استعداد واشنطن لإطلاق هذا الحوار مع طهران، لكن "عندما يتمكن الإيرانيون من التأكيد على أن بإمكانهم التصرف كدولة طبيعية"، لافتا إلى أن "سبب المشاكل التي يواجهها اليوم الشعب الإيراني لا يعود إلى العقوبات الأمريكية، بل إلى 40 عاما من لحكم القيادة الحالية للبلاد".

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة مصممة على المضي في جهودها الرامية إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على تغيير "أنشطتها الخبيثة" بشكل جذري.

يتبع..