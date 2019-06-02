موسكو: اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب لا تسري على الحرب الأهلية في دونباس

أعلن قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أن الحرب الأهلية التي شنتها كييف في منطقة دونباس شرق أراضيها، لا تحكمها اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

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وأفاد القسم بإجراء جلسة الاستماع الشفوي في محكمة لاهاي الدولية في الفترة ما بين الـ3 والـ7 من يونيو الجاري في قضية "أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي" التي رفعتها كييف ضد موسكو في يناير عام 2017 مستندة إلى الاتفاقية الدولية حول مكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999 والاتفاقية الدولية حول إزالة كل أشكال التمييز العنصري لعام 1965.

وجاء في بيان صدر عن القسم: "إننا ننفي وجود جدل بين البلدين بشأن الاتفاقيتين المذكورتين بشكل عام وننوي كشف واقع أن أوكرانيا تستخدم بسوء نية هاتين الآليتين لتسوية الخلافات من أجل تحقيق أهداف سياسية".

وأضاف البيان أن "طبيعة الاتهامات الأوكرانية الموجهة إلى روسيا والخلافات بين البلدين التي ظهرت على أساسها، ليست لها أي صلة بهاتين الاتفاقيتين".

وتابع: "يعني ذلك أن الحرب الأهلية التي شنتها كييف في دونباس لا تحكمها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، أما ادعاءات كييف بشأن ما تسميه بالضم غير الشرعي للقرم (شبه جزيرة القرم) إلى روسيا فلا يمكن تقديمها على أساس الاتفاقية الدولية حول إزالة كل أشكال التمييز العنصري".

المصدر: نوفوستي