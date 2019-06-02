إسرائيل تعتقل فلسطينية بعد عودتها من تركيا بتهمة انضمامها لـ"جبهة النصرة" في سوريا

كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه اعتقل فتاة فلسطينية من سكان الجليل غادرت إسرائيل قبل عام نحو سوريا وانضمت إلى "جبهة النصرة".

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي: "اعتقل الشاباك بمساعدة الشرطة الإسرائيلية في أوائل مايو الماضي المدعوة رنوة رسمي محمد شناوي من مواليد 1997 ومن سكان قرية المكر في شمال إسرائيل بشبهة أنها خرجت من البلاد بشكل غير قانوني والتحقت بصفوف التنظيم الإرهابي الإسلامي المتطرف جبهة النصرة"​​​.

وأوضح البيان: "تم اعتقالها بعد عودتها إلى إسرائيل من تركيا في 7 مايو الماضي بعد أن مكثت في سوريا لمدة عام تقريبا وعملت في صفوف هذا التنظيم الإرهابي".

وأضاف أن الفتاة وصلت إلى تركيا في مارس عام 2018 واجتازت الحدود إلى الأراضي السورية باستخدام وثائق مزورة.

كما لفت البيان الإسرائيلي إلى أنها "تركت سوريا متوجهة إلى تركيا ومن هناك تمت إعادتها إلى إسرائيل"، حيث جرى في يوم 31 مايو الماضي "تقديم لائحة اتهام خطيرة بحقها من قبل نيابة المحافظة الشمالية".

المصدر: وكالات