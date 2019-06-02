 
مباشر

الدفاع التركية تقبض على 20 شخصا كانوا يخططون لشن عملية إرهابية

أخبار العالم

الدفاع التركية تقبض على 20 شخصا كانوا يخططون لشن عملية إرهابية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxkc

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إحباط بلاده عمليات إرهابية عبر ضبط قواتها 20 شخصا من تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الولايات كانوا يستعدون لشن هجمات.

وقال صويلو في كلمة له خلال مشاركته في فعالية بقضاء "توزلا" التابع لمدينة إسطنبول، يوم السبت، "أحبطنا عمليات إرهابية وضبطنا 20 شخصا من داعش بأسلحتهم كانوا يستعدون لشن هجمات".

وأضاف:"لقد اكتشفنا أين وكيف سينفذون (الهجمات)، واقترابهم من عمليات التنفيذ".

وأعرب عن شكره لقوات الأمن على نجاحها في إحباط الهجمات التي كانت ستستهدف بلاده.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

يستحمان داخل حافلة.. شابان يثيران استياء في المغرب والشرطة تتدخل