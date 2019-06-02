الدفاع التركية تقبض على 20 شخصا كانوا يخططون لشن عملية إرهابية

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إحباط بلاده عمليات إرهابية عبر ضبط قواتها 20 شخصا من تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الولايات كانوا يستعدون لشن هجمات.

وقال صويلو في كلمة له خلال مشاركته في فعالية بقضاء "توزلا" التابع لمدينة إسطنبول، يوم السبت، "أحبطنا عمليات إرهابية وضبطنا 20 شخصا من داعش بأسلحتهم كانوا يستعدون لشن هجمات".

وأضاف:"لقد اكتشفنا أين وكيف سينفذون (الهجمات)، واقترابهم من عمليات التنفيذ".

وأعرب عن شكره لقوات الأمن على نجاحها في إحباط الهجمات التي كانت ستستهدف بلاده.

المصدر: الأناضول