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باسيل يعلق على خبر حضوره نهائي أبطال أوروبا على نفقة الدولة

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باسيل يعلق على خبر حضوره نهائي أبطال أوروبا على نفقة الدولة
Reuters Remo Casilli
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أصدر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تعليقا على تقارير إعلامية تتحدث عن حضوره أمس مباراة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم في العاصمة الإسبانية مدريد على نفقة الدولة اللبنانية.

ونفى باسيل الذي كان أثناء المباراة موجودا بمدريد بزيارة رسمية، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" قطعيا صحة هذه التقارير، واصفا إياها بأنها "أكاذيب اخترعتها الأقلام الخبيثة".

وقال: "فيما نبحث في مدريد كيف يستفيد شباب لبنان من اتفاق مع أكاديمية "ريال" لكرة القدم، تخترع الأقلام الخبيثة الأكاذيب عن كلفة حضوري مباراة على حساب الدولة".

كما أصدرت السفارة اللبنانية في إسبانيا بيانا نفت فيه نفيا قاطعا أن تكون قد أنفقت أي مبلغ على حضور باسيل المباراة الكروية بين "ليفربول" و"توتنهام" في ختام زيارته الرسمية لإسبانيا.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام

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