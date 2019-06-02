استقالة زعيمة حزب ألماني بعد فشله في انتخابات البرلمان الأوروبي

قدمت زعيمة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في ألمانيا (يسار وسط)، أندريا ناليس، اليوم الأحد، استقالتها من رئاسة الحزب بعد إخفاقه في انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهت الأحد الماضي.

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وقالت ناليس في بيان، الأحد، إنها تريد "الوضوح" بعد طرح أسئلة في الأسابيع الأخيرة حول قدرتها على قيادة الحزب، مما أظهر أنها تفتقر إلى الدعم الكافي.

وأضافت أنها ستتنحى عن منصبها كرئيسة للحزب وزعيمة كتلته البرلمانية، لضمان انتخاب خليفة لها "بطريقة منظمة".

وجاءت النتائج عكس استطلاعات الرأي التي أظهرت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيحافظ على نسب التأييد المتزايدة له، مقابل تراجع تأييد المواطنين لحزب الخضر وحزب البديل لأجل ألمانيا الشعبوي المناوئ للاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات