تتوقع وسائل إعلام يابانية أن يلتقي رئيس الوزراء، شينزو آبي، خلال زيارته إلى طهران في الشهر الجاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ضمن جهود طوكيو لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

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ونقلت "ماينيتشي شيمبون"، إحدى أكبر الصحف في البلاد، عن مصادر حكومية تأكيدهم أن آبي سيقوم في 12-14 يونيو الجاري بأول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ عام 1978، ليلتقي رئيس الدولة حسن روحاني في 12 يونيو والمرشد الأعلى خامنئي في 13 يوليو.

وأشارت الصحيفة إلى أن طوكيو تعتبر الاجتماع بين آبي وخامنئي ضروريا، في مجرى التخفيف من حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إذ اضطلعت اليابان بدور الوسيط بين طرفي النزاع، وأيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الموقف.

المصدر: بلومبرغ