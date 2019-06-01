تركيا.. مقتل جنديين في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد

قالت وكالة "الأناضول" التركية إن جنديين لقيا مصرعهما مساء اليوم السبت، إثر اشتباكات مع مسلحين جنوبي شرقي البلاد.

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وأعلنت ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا مقتل الجنديين في اشتباكات مع مسلحي عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) بالولاية.

وذكر بيان صادر عن الولاية، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن التركية مع عناصر "بي كا كا" في قضاء "جقورجا" بالولاية.

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت كذلك عن إصابة جنديين اثنين آخرين بجروح ونقلا إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن قوات الأمن والجيش تستهدف مواقع منظمة "بي كا كا" وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردا على الهجمات التي ينفذها عناصر المنظمة داخل تركيا.

ومنذ تصاعد النزاع بين السلطات التركية والحزب في يونيو عام 2015، أسفرت هجمات لفصائل "بي كا كا" عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة الأتراك، إضافة إلى مدنيين، من جهتها، تقول السلطات التركية إنها تمكنت من تصفية أكثر من 10 آلاف عنصر للحزب.

المصدر: وكالات