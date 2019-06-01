بريطانيا وفرنسا تحتجزان 74 مهاجرا غير شرعي حاولوا عبور نفق المانش

اعتقلت سلطات بريطانيا وفرنسا السبت 74 مهاجرا أثناء محاولتهم غير القانونية لعبور نفق المانش ليلا، باتجاه الشمال متجهين إلى المملكة المتحدة، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.

ووفقا للداخلية البريطانية، فقد توجه المهاجرون في ثمانية قوارب صغيرة، تمكن أحدها فقط من الوصول إلى الساحل البريطاني ونزل ركابه على الشاطئ بالقرب من موقع المخيم في وينشلسي شرقي ساسكس، فيما تم احتجاز زورقين آخرين في المياه المفتوحة من قبل حرس الحدود الفرنسي، أما القوارب الخمسة الأخرى فقد احتجزت من قبل الأجهزة البريطانية.

من جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إن "عدد المهاجرين الذين يعبرون المضيق ليلا يثير قلقا عميقا"، مشيرا إلى أن "أولئك الذين يفضلون هذه الرحلة الخطرة على واحد من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم يعرضون حياتهم لخطر قاتل".

كما تعهد الوزير بأنه سيبذل قصارى جهده لوقف تدفق المخالفين من عابري الحدود البريطانية.

المصدر: تاس