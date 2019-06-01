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تركيا.. مقتل 3 جنود في اشتباكات مسلحة على الحدود الإيرانية

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تركيا.. مقتل 3 جنود في اشتباكات مسلحة على الحدود الإيرانية
Reuters / Osman Orsal
عنصر من القوات التركية - أرشيف -
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أفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، بأن 3 جنود من القوات التركية قتلوا، وأصيب 5 آخرون في اشتباكات مع مسلحين في ولاية إغدير (شرق)، قرب الحدود التركية الإيرانية.

وقالت مصادر عسكرية "إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين، في الطرف التركي من الحدود مع إيران".

وبينت المصادر أن القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين، الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية.

المصدر: الأناضول

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