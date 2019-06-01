تركيا.. مقتل 3 جنود في اشتباكات مسلحة على الحدود الإيرانية

أفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، بأن 3 جنود من القوات التركية قتلوا، وأصيب 5 آخرون في اشتباكات مع مسلحين في ولاية إغدير (شرق)، قرب الحدود التركية الإيرانية.

وقالت مصادر عسكرية "إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين، في الطرف التركي من الحدود مع إيران".

وبينت المصادر أن القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين، الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية.

الأناضول: استشهاد عسكريَّين تركيَّين وإصابة 5 في اشتباكات مع إرهابيين في ولاية إغدير (شرق)، قرب الحدود التركية-الإيرانية — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 1 июня 2019 г.

استشهاد جندي تركي آخر متأثراً بجروحه جرَّاء الاشتباكات التي وقعت السبت مع مجموعة إرهابية في ولاية إغدير على الحدود مع إيران، لتصل حصيلة الشهداء إلى 3 جنود pic.twitter.com/9KfNMkvzy5 — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 1 июня 2019 г.

المصدر: الأناضول