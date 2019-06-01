الشرطة الأمريكية تحدد هوية المسؤول عن مجزرة فرجينيا

كشفت السلطات الأمريكية اليوم عن هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار، الذي خلف 12 قتيلا في مدينة "فرجينيا بيتش" بولاية فرجينيا.

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وأكد مسؤولون محليون في المدينة، أن القاتل هو ديواين كرادوك، وكان عاملا في المدينة قبل أن يتم تسريحه من وظيفته مؤخرا.

وأضافوا أنه لا توجد هنالك أي دلائل على استهداف كرادوك لأشخاص محددين، كما أنه لا يملك أي سجل إجرامي، باستثناء بعض المخالفات المرورية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كرادوك (40 عاما)، قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وأضافت أنه كان يعمل مهندسا في هيئة المرافق العامة بالمدينة لمدة 15 سنة.

ويحوز كرادوك على شهادة بكالوريوس في اختصاص الهندسة المدنية من جامعة "أولد دومينيون"، كما سبق له العمل في القطاع الخاص كمهندس، قبل أن يلتحق بوظيفته الحكومية.

المصدر: وكالات