يشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت، باللقاء السنوي شديد السرية لمجموعة "بلدربيرغ" في مدينة مونترو السويسرية.

ويجمع اللقاء الذي انطلق يوم الخميس ويختتم الأحد، مئات الشخصيات السياسية والاقتصادية من أوروبيين وأمريكيين حول مسائل عالمية.

ومن مؤشرات مدى سرية اللقاء أنه لم يدرج مسبقا على جدول الأعمال الرسمي لوزير الخارجية الأمريكي، كما أن اسم بومبيو لا يرد في لائحة بأسماء نشرها المنظمون.

وبحسب المنظمين، يضم اللقاء الـ67 للمجموعة 130 مشاركا من 23 بلدا، ومن المقرر أن يركز على مستقبل أوروبا، والتغير المناخي والصين وروسيا، وهي مواضيع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف جدلية منها.

وبعيدا عن الصحافة، تجري محادثات المجموعة بشكل سري، ويحق للمشاركين استخدام المعلومات التي يتم جمعها، لكن دون الكشف عن هوية أو توجه الأشخاص ومصادر المعلومات.

ومن بين المدعوين أيضا رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

يشار إلى أن زوج ابنة ترامب ومستشاره جاريد كوشنر شارك نهاية الأسبوع بلقاء مجموعة "بلدربيرغ"، ومن المتوقع أن يكشف كوشنر في وقت قريب عن خطته لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: أ ف ب