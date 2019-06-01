استئناف التبادل البریدي بین إيران وبریطانیا

أعلن سفیر إيران لدی لندن، حمید بعیدي نجاد، يوم الجمعة، أن شرکة "رویال میل" البریطانية أصدرت بیانا رسمیا بشأن الأنشطة البریدیة مع بلاده.

وقال إنه ومع حل المشاکل التنفیذیة، ستستأنف شرکة "رویال میل" البریطانية الأنشطة البریدیة مع إيران.

وأعاد بعیدي نجاد نشر بیان الشرکة البریطانیة على حسابه على موقع "تويتر".

رویال میل با صدور اطلاعیه ای رسما اعلام کرد که با رفع مشکلات اجرایی،فعالیتهای پُستی به ایران از سرگرفته میشود.آنچه در دوره پیگیریها ناراحت کننده بود این بود که برخی شبکه های فارسی زبان بی توجه به مشکلات مردم، با نگاهی سیاسی از قطع این خدمات بعنوان عامل فشار بر دولت خوشحال بودند. pic.twitter.com/lMu4ANcGPX — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 31 мая 2019 г.

من جهتها قالت وكالة "أنباء فارس" الإيراينة، إن شركة "رويال ميل" البريطانية أعلنت عن استئنافها إرسال الطرود البريدية التي جمد نقلها إلى إيران وبقيت في مستودع البريد، مشيرة إلى أنها سترسل أيضا الطرود البريدية الجديدة التي استلمتها حديثا.

وفي هذا السياق صرح السفير الإيراني لدى لندن بأنه ووفقا للتقارير التي تلقاها من لندن فإن جميع الطرود البريدية التي جمد إرسالها ستبعث من جديد.

إلى ذلك، وجه حمید بعیدي نجاد انتقادا لمؤسسة البريد البريطانية قائلا "إن خدمة البريد تعتبر من أبسط الخدمات المدنية والحقوقية التي يجب أن يتمتع بها الشعب"، مضيفا أنه يجب عدم قطع أو تقييد هذه الخدمة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف أن طهران ستفعل كل ما بوسعها لإلغاء هذه الممارسة غير القانونية.

What next? The UK's @RoyalMail has stopped accepting any mail to #Iran 'until further notice' due to a 'route embargo'... pic.twitter.com/t9csdSVr7b — Nader Itayim | ‌‌نادر ایتیّم (@ncitayim) 13 апреля 2019 г.

المصدر: وكالة "إيسنا" + وكالة "أنباء فارس" الإيراينة