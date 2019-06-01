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استئناف التبادل البریدي بین إيران وبریطانیا

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استئناف التبادل البریدي بین إيران وبریطانیا
Reuters / Toby Melville
السفارة الإيرانية في لندن
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أعلن سفیر إيران لدی لندن، حمید بعیدي نجاد، يوم الجمعة، أن شرکة "رویال میل" البریطانية أصدرت بیانا رسمیا بشأن الأنشطة البریدیة مع بلاده.

وقال إنه ومع حل المشاکل التنفیذیة، ستستأنف شرکة "رویال میل" البریطانية الأنشطة البریدیة مع إيران.

وأعاد بعیدي نجاد نشر بیان الشرکة البریطانیة على حسابه على موقع "تويتر".

من جهتها قالت وكالة "أنباء فارس" الإيراينة، إن شركة "رويال ميل" البريطانية أعلنت عن استئنافها إرسال الطرود البريدية التي جمد نقلها إلى إيران وبقيت في مستودع البريد، مشيرة إلى أنها سترسل أيضا الطرود البريدية الجديدة التي استلمتها حديثا.

وفي هذا السياق صرح السفير الإيراني لدى لندن بأنه ووفقا للتقارير التي تلقاها من لندن فإن جميع الطرود البريدية التي جمد إرسالها ستبعث من جديد.

إلى ذلك، وجه حمید بعیدي نجاد انتقادا لمؤسسة البريد البريطانية قائلا "إن خدمة البريد تعتبر من أبسط الخدمات المدنية والحقوقية التي يجب أن يتمتع بها الشعب"، مضيفا أنه يجب عدم قطع أو تقييد هذه الخدمة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف أن طهران ستفعل كل ما بوسعها لإلغاء هذه الممارسة غير القانونية.

المصدر: وكالة "إيسنا" + وكالة "أنباء فارس" الإيراينة

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