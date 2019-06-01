واشنطن تطلب من ألمانيا زيادة الإنفاق على الدفاع لـ"ترهيب روسيا"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يتعين على ألمانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نظرا لأن الناتو أداة مهمة "في ترهيب روسيا".

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وأكد في مقابلة مع صحيفة Bild أن "القرار الأكثر صعوبة هو في أيدي الشعب الألماني. قطعت الحكومة الألمانية وعدا بشأن 2 بالمائة، ويجب على الشعب مطالبة الحكومة بالوفاء بوعدها. الناتو أداة مهمة للغاية في تخويف روسيا".

وأكد أنه "يجب على ألمانيا، بقوتها وثروتها، أن تفهم أن عليها أن تجلب شيئا، على الأقل ما وعدت به".

وأضاف بومبيو: "نأمل أن تفعل ألمانيا أكثر من ذلك، الحكومة الألمانية تتفهم تهديد برنامج الصواريخ والعدوان الإقليمي (من إيران).. هذه المخاطر حقيقية".

وأكد أن "الديمقراطيين الأحرار ملزمون بحماية هذا العالم من التهديدات"، معربا عن أمله في أن تشارك ألمانيا في ذلك.

المصدر: نوفوستي