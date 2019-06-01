مسؤول إيراني يصف قمم مكة بـ"المسرحية"

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية بدلا من الاهتمام بالقضية الفلسطينية دشنت مسرحية اجتماعات لجامعة الدول العربية لمواجهة سياسية مع إيران.

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وكتب المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية عبد اللهيان في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" تعليقا على اجتماع القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة الجمعة، كتب "طهران مع المنطق والعمل، وليست أهل الاستعراضات، إيران وحلفاؤها هزموا بالقوة الإرهاب الوهابي الصهيوني في المنطقة".

الحکام #السعودییون بدلاً من معالجة تحریر #القدس ودعم #فلسطين، دشنوا مسرحیة إجتماعات لجامعة الدول العربية و OIC و PGCC لمواجهة سياسية مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.طهران مع المنطق و العمل وليست أهل الاستعراضات. إيران وحلفاؤها هزمت بالقوة الإرهاب الوهابي الصهيوني في المنطقة . pic.twitter.com/QsQoa2Abr8 — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) ٣١ مايو ٢٠١٩

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا خلال قمة عربية طارئة يوم الخميس الماضي بمكة إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف "الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني" في المنطقة، في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة السعودية.

المصدر: RT