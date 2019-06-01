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بريطانيا.. طرد مدير مدرسة بنى "غرفة جنس" داخل مكتبه!

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بريطانيا.. طرد مدير مدرسة بنى
Reuters RC/DEG
رجل شرطة بريطاني
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طردت السلطات البريطانية مدير مدرسة ثانوية بعد ثبوت استغلاله لأموال مؤسسته التعليمية في بناء "غرفة للجنس" سرية تحتوي على مواد وألعاب جنسية داخل مكتبه.

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وذكرت صحيفة "تلغراف" أن المدير المطرود، جيمس ستيوارت، كان يشرف على أكاديمية "سوتري فيلاج" في مقاطعة "كامبريدجشير"، حيث شيد "غرفة جنس سرية" داخل مكتبه الخاص.

واكتشف عامل بناء الغرفة السرية الخاصة بالمدير الذي أدين في وقت سابق بالغش لإنفاقه أكثر من 100 ألف باوند من أموال المدرسة دون تقديم تبريرات عن هذه النفقات.

كما استخدم المدير أموال المدرسة في ارتياد الخمارات وزيارة الفنادق والسفر ودفع فواتير الاشتراك في القنوات التلفزيونية التجارية.

ومنعت "هيئة تنظيم التدريس" البريطانية المدير المدان من العودة إلى ممارسة وظيفته نهائيا بعد التأكد من "سوء سلوكه المستمر"، مضيفة أن تلاميذ مدرسته قد تعرضوا لـ "ضرر دائم" جراء سلوكه.

المصدر: تلغراف

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