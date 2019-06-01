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إصابة 5 أشخاص بحادث دهس في أصفهان جنوب طهران

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إصابة 5 أشخاص بحادث دهس في أصفهان جنوب طهران
Reuters Morteza Nikoubazl CJF/JV
صورة أرشيفية
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أسفر حادث دهس في مدينة أصفهان الإيرانية، اليوم السبت، عن إصابة 5 أشخاص، وقد لاذ السائق بالفرار.

وأفاد مراسلنا بأن سيارة صدمت 5 أشخاص في شارع "نيكبخت" جنوب مدينة اصفهان، وهو يعتبر من الشوارع المكتظة لوجود محكمة فيه، ورغم إطلاق الشرطة النار تجاهه، لاذ السائق بالفرار من مكان الحادث.

ولم تصدر حتى الآن الأجهزة الأمنية أي تصريح أو تعليق على الحادث، كما لم تتضح بعد دوافع العملية.

إصابة 5 أشخاص بحادث دهس في أصفهان جنوب طهران

المصدر: RT

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