إصابة 5 أشخاص بحادث دهس في أصفهان جنوب طهران

أسفر حادث دهس في مدينة أصفهان الإيرانية، اليوم السبت، عن إصابة 5 أشخاص، وقد لاذ السائق بالفرار.

وأفاد مراسلنا بأن سيارة صدمت 5 أشخاص في شارع "نيكبخت" جنوب مدينة اصفهان، وهو يعتبر من الشوارع المكتظة لوجود محكمة فيه، ورغم إطلاق الشرطة النار تجاهه، لاذ السائق بالفرار من مكان الحادث.

ولم تصدر حتى الآن الأجهزة الأمنية أي تصريح أو تعليق على الحادث، كما لم تتضح بعد دوافع العملية.

المصدر: RT