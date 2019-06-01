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أردوغان: أول قبلة للمسلمين تتعرض لإرهاب دولة على مرأى العالم

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أردوغان: أول قبلة للمسلمين تتعرض لإرهاب دولة على مرأى العالم
Reuters Murat Kula
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن "إرهاب دولة يمارس بتهور في الأراضي الفلسطينية مستهدفا مدينة القدس، أول قبلة للمسلمين، على مرأى العالم بأسره".

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وأشار أردوغان في كلمة ألقاها مساء أمس الجمعة خلال مشاركته في فعالية أقيمت في اسطنبول بمناسبة ليلة القدر، إلى أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة صعبة للغاية، إذ تعاني بعض دولها من نزاعات داخلية وحروب وهجمات إرهابية، مبديا استنكاره إزاء سفك المسلمين دماء بعضهم البعض.

وشدد أردوغان على أن تركيا واجهت كل هذه التحديات وصمدت أمامها كي"تتجه إليها الأنظار باعتبارها جزيرة للطمأنينة"، على حد تعبيره.

وامتنع أردوغان عن حضور القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة أمس.

المصدر: الأناضول

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