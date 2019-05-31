صحيفة: الولايات المتحدة قد تنشر ألف عسكري إضافي في بولندا

ذكرت مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة قد تزيد من تعداد القوة العسكرية الأمريكي في بولندا بمقدار حوالي ألف عسكري.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن المباحثات بين الولايات المتحدة وبولندا حول هذا الموضوع تشرف على النهاية. وينوي الجانبان كذلك رفع مستوى تجهيز القوات، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريبي مشترك.

وتشير المصادر إلى أن المباحثات توصلت إلى قرار التخلي عن مقترح الرئيس البولندي أندجيه دودا حول إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده. وسيتم نشر العسكريين الأمريكيين في عدة مواقع على الأراضي البولندية.

وأفادت الصحيفة بأن الاتفاق حول التعاون العسكري بين بولندا والولايات المتحدة قد يتم توقيعه يوم 12 يونيو المقبل خلال زيارة دودا لواشنطن، لكن التوقيع قد يؤجل إلى سبتمبر المقبل في حال تطلب العمل على التفاصيل مزيدا من الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا والولايات المتحدة تبحثان زيادة عدد العسكريين الأمريكيين منذ الخريف الماضي. وفي الوقت الحالي يوجد على الأراضي البولندية لواء أمريكي يصل تعداده إلى 3.5 ألف عسكري، بالإضافة إلى كتيبة متعددة الجنسيات للناتو تضم نحو ألف عسكري.

المصدر: تاس