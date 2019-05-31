الولايات المتحدة قد تفقد "صفة البلد الخالي من مرض الحصبة"

قال مسؤولون أمريكيون، إنه تم تسجيل 971 حالة إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، وهو ما يتجاوز إجمالي الحالات المسجلة عام منذ 1992.

وقال روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان الخميس، إن "الحصبة مرض يمكن الوقاية منه والسبيل لوقف هذا التفشي هو ضمان حصول جميع القصر والبالغين على التطعيم".

وأضاف: "خذوا التطعيم".

وتابع روبرت ردفيلد قائلا: "أود أن أطمئن الآباء مجددا إلى أن التطعيمات آمنة.. ولا تسبب التوحد".

ويرجع مسؤولو الصحة العامة عودة ظهور المرض إلى انتشار معلومات خاطئة حول التطعيم، ويعارض بعض الآباء حصول أبنائهم على التطعيمات اعتقادا منهم بأن مواد تسبب التوحد تدخل في تركيبتها، وذلك خلافا للدراسات العلمية.

وانتشر المرض بشكل كبير بين الأطفال الذين امتنع آباؤهم عن إعطائهم التطعيم في سن التعليم الأساسي.

من المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت القضاء على وباء الحصبة عام 2000، لكن المسؤولين في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حذروا يوم الخميس من احتمال أن تفقد البلاد "وضع البلد الخالي من مرض الحصبة"، علما أن إجمالي عدد الإصابات الذي سُجل عام 1992 كان 963 حالة.

المصدر: رويترز