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فنزويلا تدعو مبعوث الاتحاد الأوروبي لزيارتها

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فنزويلا تدعو مبعوث الاتحاد الأوروبي لزيارتها
Reuters Carlos Jasso
المبعوث الجديد للاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا إنريكي إغليسياس
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أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده وجهت دعوة إلى المبعوث الجديد للاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا إنريكي إغليسياس لزيارتها.

وكتب أرياسا في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "أجرينا اتصالا هاتفيا عاجلا مع السيد إنريكي إغليسياس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا".

وتابع الوزير: "ذكرناه بصلاته بالبلاد وأطلعناه على سير عملية أوسلو (للتفاوض مع المعارضة) ووجنا إليه دعوة الرئيس نيكولاس مادورو لزيارة بلادنا بأسرع ما يمكن".

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وعين الاتحاد الأوروبي وزير خارجية أوروغواي الأسبق إنريكي إغليسياس، مبعوثا خاصا لشؤون فنزويلا بقرار من المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأسبوع الماضي.

وسيمثل إغليسياس الاتحاد الأوروبي في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا، والتي شكلت في فبراير الماضي لتسوية الأزمة الفنزويلية، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

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