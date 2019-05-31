قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إنه سيرد بحكمة بالغة على فرض نظيره الأمريكي دونالد ترامب رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

ودعا أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدي.

وصرح الرئيس المكسيكي خلال مؤتمر صحفي اعتيادي بأن وزير خارجيته مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بأن إجراءات ترامب ليست في مصلحة أي من البلدين.

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وأفاد لوبيز أوبرادور بأنه يعتقد أن ترامب سيدرك في الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية وأكد أن المكسيكيين متحدون وراء حكومته.

وقال الرئيس المكسيكي في كلمته "أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا واثقين، سوف نتغلب على نهج الحكومة الأمريكية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكي لا يستحق المعاملة بالطريقة التي يحاولون معاملته بها".

وفي رسالة للرد على إعلان ترامب اليوم الخميس، أشار الرئيس المكسيكي إلى أن "سياسة الولايات المتحدة أولا" التي يتبناها ترامب مغالطة واتهمه بتحويل أمريكا إلى "غيتو" يشوه المهاجرين ويسيء معاملتهم، مضيفا أنه لم يتلق ردا على الرسالة.

وأشاع إعلان ترامب بشأن الرسوم القلق بين المستثمرين الذين يخشون أن يضر تفاقم النزاع التجاري بالاقتصاد العالمي.

وأكد ترامب أنه سيفرض في العاشر من يونيو رسوما جمركية على المكسيك بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن "يفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.

المصدر: رويترز