بومبيو: الولايات المتحدة لن تعرقل التوريدات الإنسانية لإيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده لن تعرقل توريد بضائع إنسانية وغيرها من البضائع التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية إلى إيران، بموجب "آلية دعم التبادل التجاري".

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وقال بومبيو للصحفيين في برلين، اليوم الجمعة: "بالطبع لن تطبَّق العقوبات على البضائع الإنسانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب واشنطن من جانب واحد من "خطة العمل الشاملة المشتركة" حول برنامج طهران النووي، وذلك بعد ثلاثة أعوام من عقد "الصفقة النووية" التاريخية بين إيران والمجتمع الدولي ممثلا بالدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا).

وفي نوفمبر من العام نفسه، أعادت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة سابقا على إيران، بما فيها حظر شراء النفط الإيراني.

وبفعل الضغط الأمريكي، عزلت طهران عن نظام "سويفت" المالي الدولي، ما عرقل بشكل كبير المعاملات المالية بين رجال الأعمال الإيرانيين مع شركائهم الأجانب.

وردا على ذلك، أعلنت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في يناير 2019، عن تأسيس آلية للمعاملات مع إيران، تمكن من إبقاء التبادل التجاري معها بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وفي إطار هذا المشروع، سجلت شركة "آلية دعم التبادل التجاري" (إينستكس) مع طهران في باريس، بمشاركة كل من لندن وبرلين، لكن الآلية المذكورة لم تدخل حتى الآن حيز التطبيق العملي.

المصدر: تاس