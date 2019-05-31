قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من تقارير، أفادت بإعدام مسؤول كوري شمالي كبير، شارك في محادثات منع الانتشار النووي مع واشنطن.

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وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الجمعة، "لقد رأينا التقارير التي تشير إلى مسألة الإعدام. نبذل قصارى جهدنا للتحقق من ذلك. وليس لدي أي شيء آخر أضيفه إلى ذلك".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد أن ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أعدم مبعوثه الخاص إلى الولايات المتحدة، كيم هيوك تشول، على خلفية فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن بومبيو بدأ اليوم الجمعة، جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام بزيارة مؤجلة لبرلين، حيث من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري، وتجنب أي صفقات مع شركة "هواوي" الصينية، وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا، بحسبما أفادت "رويترز".

وتشمل جولة بومبيو أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا.

المصدر: رويترز