 
مباشر

بومبيو: أمريكا تتحقق من تقارير إعدام مبعوث بيونغ يانغ في "مباحثات النووي"

أخبار العالم

بومبيو: أمريكا تتحقق من تقارير إعدام مبعوث بيونغ يانغ في
Reuters FABRIZIO BENSCH
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxau

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من تقارير، أفادت بإعدام مسؤول كوري شمالي كبير، شارك في محادثات منع الانتشار النووي مع واشنطن.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: الزعيم الكوري الشمالي يعدم مبعوثه إلى واشنطن
وسائل إعلام: الزعيم الكوري الشمالي يعدم مبعوثه إلى واشنطن

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الجمعة، "لقد رأينا التقارير التي تشير إلى مسألة الإعدام. نبذل قصارى جهدنا للتحقق من ذلك. وليس لدي أي شيء آخر أضيفه إلى ذلك".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد أن ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أعدم مبعوثه الخاص إلى الولايات المتحدة، كيم هيوك تشول، على خلفية فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن بومبيو بدأ اليوم الجمعة، جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام بزيارة مؤجلة لبرلين، حيث من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري، وتجنب أي صفقات مع شركة "هواوي" الصينية، وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا، بحسبما أفادت "رويترز".

وتشمل جولة بومبيو أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إرضاع الكبير.. فتاوى قديمة يعود الجدل بشأنها بعد تغريدة من وسيم يوسف