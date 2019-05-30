الخارجية الأمريكية: وحدة الخليج أمر حيوي لمواجهة نفوذ إيران ونأمل في ورود أنباء جيدة من قمم مكة

شددت الخارجية الأمريكية على أن وحدة الخليج تحمل أهمية حيوية بالنسبة لجهود مواجهة "نفوذ إيران الخبيث" في المنطقة، وأعربت عن أملها في أن تؤدي قمم مكة إلى إحراز تقدم في هذه المسألة.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أثناء موجز صحفي عقدته أمس الأربعاء، ردا على سؤال بشأن ورود أنباء عن وجود بوادر لحل الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها وتحقيق تقدم أو حتى اختراق في الموضوع، قالت: "لا يمكنني إعلان أي شيء بشأن هذه المسألة. لكنني أستطيع التأكيد لكم استنادا إلى خبرتي الشخصية - ويعرف كثيرون منكم أنني عملت على مدى سنة ونصف السنة كملحقة في السفارة الأمريكية لدى السعودية وعملت مع دول الخليج بشكل وثيق - على أنني أعلم أن وحدة الخليج أمر حيوي بالنسبة لمواجهة نفوذ إيران الخبيث ومكافحة الإرهاب وتأمين مستقبل مزدهر".

وتابعت الدبلوماسية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتبر من المهم للغاية أن يكون مجلس التعاون الخليجي موحدا أمام التحديات الإقليمية وبخصوص عدد من المسائل، معربة عن أمل واشنطن بأن "تخرج أنباء جيدة" من القمم العربية والخليجية والإسلامية التي تستضيفها مكة اليوم وغدا.

ورفضت المتحدثة الإجابة عن سؤال عما إذا كان لدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دور في الوساطة بين قطر والرباعية المقاطعة، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائلة إنها لا تعرف الجواب، لكنها ستحصل عليه.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية إعلان دولة قطر أن رئيس حكومتها الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني سيزور السعودية لتمثيل بلاده في القمم الثلاث، كي يصبح أرفع مسؤول قطري وصل المملكة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها في منتصف صيف عام 2017.

المصدر: RT