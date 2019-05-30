العراق.. الإفراج عن زعيم حزب "حراك الجيل الجديد" بعد أسبوعين من اعتقاله

أفرج قاضي جهاز الأمن (الأسايش) في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن زعيم حزب "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، بعد أسبوعين من اعتقاله.

وقال مقربون من عبد الواحد لـRT إن "القاضي أفرج عن زعيم حزب حراك الجيل الجديد بكفالة مالية"، دون أن يتم ذكر مقدارها وتفاصيلها".

وألقي القبض على زعيم "حراك الجيل الجديد" في السادس عشر من مايو الحالي على خلفية دعوى قضائية بتهمة "تهديد" أعضاء في برلمان الإقليم اتهموه "بتصويرهم بشقق استأجرها لهم وهددهم بنشرها".

يذكر أن عبد الواحد أعتقل قبل هذه المرة نهاية عام 2017 لدى وصوله مطار السليمانية عائدا من لندن بتهمة "تحريض السكان في إقليم كردستان العراق ضد الحكومة هناك".

المصدر: RT