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كرزاي يقيم عاليا نتائج اللقاء الأفغاني في موسكو

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كرزاي يقيم عاليا نتائج اللقاء الأفغاني في موسكو
Reuters
مفاوضات السلام بين وفد حركة "طالبان" وشخصيات سياسية أفغانية
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أعلن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، اليوم الخميس، عن تقييمه العالي لنتائج المفاوضات الأفغانية في موسكو، مشيرا إلى أن الأطراف نسقت واتفقت على بيان مشترك.

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وقال كرزاي للصحفيين، "نتائج جيدة و إيجابية​​​، كانت المفاوضات جيدة واللقاءات أيضا، ولدينا بيان مشترك ... وسنغادر ونحن سعداء للغاية".

يشار إلى أن ممثلين عن المجتمع الأفغاني والقوى السياسية في البلاد، بما في ذلك وفد من طالبان، يتواجدون في موسكو هذا الأسبوع للمشاركة في المؤتمر الروسي الأفغاني بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان، وعقد على هامش المؤتمر مشاورات بين الوفود.

المصدر: وكالات

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