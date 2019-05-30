كرزاي يقيم عاليا نتائج اللقاء الأفغاني في موسكو

أعلن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، اليوم الخميس، عن تقييمه العالي لنتائج المفاوضات الأفغانية في موسكو، مشيرا إلى أن الأطراف نسقت واتفقت على بيان مشترك.

إقرأ المزيد

وقال كرزاي للصحفيين، "نتائج جيدة و إيجابية​​​، كانت المفاوضات جيدة واللقاءات أيضا، ولدينا بيان مشترك ... وسنغادر ونحن سعداء للغاية".

يشار إلى أن ممثلين عن المجتمع الأفغاني والقوى السياسية في البلاد، بما في ذلك وفد من طالبان، يتواجدون في موسكو هذا الأسبوع للمشاركة في المؤتمر الروسي الأفغاني بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان، وعقد على هامش المؤتمر مشاورات بين الوفود.

المصدر: وكالات