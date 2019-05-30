صحفي ينقل عن كوشنر: خاشقجي إرهابي متنكر بقناع صحفي!

ذكرت مجلة "نيوزويك" أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، وصف الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي خلال محادثة غير رسمية بأنه "إرهابي متنكر".

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وذكرت المجلة أن صحفيا يدعى مايكل وولف قال في كتاب سينشر قريبا بعنوان "الحصار. ترامب تحت النار" إن كوشنر قال له بخصوص جمال خاشقجي، في محادثة غير رسمية: "هذا الرجل كان حلقة وصل بين أوساط محددة من العائلة المالكة وأسامة بن لادن. نحن نعرف. صحفي؟ لا. كان إرهابيا متنكرا في قناع صحفي".

وأضافت "نيوزويك" أن المحامي الذي يمثل كوشنر لم يرد حتى الآن على طلب منها للتعليق على هذا الأمر، مضيفة أن صهر الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض البارز في السياسة الخارجية، مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومعروف عنهما تواصلهما عبر تطبيق واتساب.

وروت المجلة أن خاشقجي من عائلة سعودية بارزة وكان في وقت من الأوقات يعمل متحدثا باسم العائلة المالكة، إلا انه كصحفي انتقد النظام في بلاده بسبب ما وصفتها بـ"انتهاكاته لحقوق الإنسان وسياسته الخارجية، مثل الحرب الوحشية في اليمن".

وأشارت كذلك إلى أن جمال خاشقجي كان على معرفة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة المتشدد والمسؤول عن تنظيم هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، منذ أوائل الثمانينيات، وقد أجرى مقابلات عديدة مع بن لادن.

وذكرت أن خاشقجي حين قتل بن لادن على أيدي القوات الأمريكية في باكستان، امتدحه وقال عنه إنه كان شجاعا في وقت من الأوقات، لكنه "استسلم للكراهية والعاطفة"، مضيفة أن الصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول كان في شبابه عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، "الحركة السياسية الإسلامية المتشددة"، لكن وجهة نظره، وفق المجلة، تغيرت بمرور الوقت وأصبح مؤيدا للعلمانية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ما جعله في مواجهة النظام السعودي.

المصدر: نيوزويك