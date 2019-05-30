6 قتلى بتفجير انتحاري أمام جامعة عسكرية في كابل.. و"داعش" يتبنى

أكدت شرطة كابل أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب ستة آخرون، جراء تفجير انتحاري وقع اليوم الخميس عند مدخل جامعة المارشال فهيم للدفاع الوطني غرب العاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أفغاني قوله، إن الانتحاري فجر نفسه بعد أن منع من دخول المبنى، وجاء ذلك في وقت كان فيه الطلبة يغادرون الجامعة التي تعد من أكبر مراكز التدريب العسكرية في البلاد.

فيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم، حسبما أفادت رويترز نقلا عن وكالة "أعماق" الإخبارية الناطقة باسم التنظيم الإرهابي.

ونشرت الوكالة صورة لشخص قالت إنه انتحاري نفذ العملية، دون ورود تأكيدات من مصادر مستقلة تدعم ادعاءات "داعش".

المصدر: طلوع نيوز + رويترز