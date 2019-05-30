لافروف: رفاهية الاتحاد الأوروبي مرهونة بموقف مجموعة من الساسة المعادين لروسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن رفاهية الاتحاد الأوروبي تتوقف على مجموعة من الساسة المعادين لروسيا، الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة.

وتابع لافروف في حديث لصحيفة "الحياة الدولية" البلغارية: "لسوء الحظ فإن رفاهية واستقرار البيت الأوروبي يتوقفان اليوم على مجموعة صغيرة وعدوانية للغاية من الساسة المعادين لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي، وتشرف عليهم واشنطن".

وأشار إلى استمرار "الحملة الدعائية المعادية لروسيا والمحاولات الرامية لشيطنة روسيا وعرضها وكأنها تشكل أكبر خطر على الأمن الأوروبي".

وأضاف: "يجري بشكل منتظم تمديد العقوبات الأحادية الجانب (ضد روسيا) التي تجبر رجال الأعمال الحرة الأوروبية على خسارة المليارات (من اليوروهات)".

وفي الوقت ذاته أشار الوزير الروسي إلى وجود اتجاهات إيجابية في علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "نلاحظ تنشيطا للحوار السياسي. كما يستمر التعاون في بعض المجالات. ويجري أيضا تطور الاتصالات في المجالين الثقافي والعلمي التقني. ويؤكد ذلك مرة أخرى أنه لا توجد هناك أسباب موضوعية لمواصلة تدهور العلاقات، إذ أن روسيا والاتحاد الأوروبي جاران قريبان. وهناك الكثير مما يوحدنا في المجالات الاقتصادية والثقافية والتاريخية".

المصدر: نوفوستي