كشف محمد علي جوهري، النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن إثيوبيا أصبحت مقصدا لعناصر منظمة "غولن" الفارة من باكستان، بعد أن سلمت إسلام آباد مدارس المنظمة هناك لأنقرة.

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن البرلماني التركي قوله، بعد زيارة قام بها إلى إثيوبيا مؤخرا في إطار جولة لتوزيع مساعدات إنسانية، إن نشاط منظمة "غولن" مستمر في هذا البلد الإفريقي.

ولفت جوهري إلى أن "عناصر المنظمة الهاربين من باكستان عقب تسليم مدارسهم إلى هيئة وقف المعارف التركية، انتقلوا إلى إثيوبيا وفتحوا فيها مدارس جديدة"، داعيا في هذا السياق بلاده إلى أن تكون "أكثر نشاطا وفعالية فيما يتعلق بمكافحة هذه المنظمة الإرهابية".

وكانت باكستان سلّمت جميع المدارس التابعة لمنظمة "غولن" على أراضيها إلى هيئة وقف المعارف التابعة للرئاسة التركية، وذلك بعد أن صدر قرار من المحكمة العليا في هذا البلد، أدرج هذه المنظمة في قائمة المنظمات الإرهابية.

المصدر: الأناضول